Colpo di scena in Ubs: Sergio Ermotti nominato AD (Di mercoledì 29 marzo 2023) Colpo di scena in Ubs. Sergio Ermotti tornerà come CEO del gigante bancario per pilotare l’acquisizione di Credit Suisse. Lo ha annunciato il consiglio di amministrazione della banca. «Il consiglio di amministrazione di Ubs ha nominato Sergio P. Ermotti Chief Executive Officer e presidente del cda del gruppo, con effetto dal 5 aprile 2023», si L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 29 marzo 2023)diin Ubs.tornerà come CEO del gigante bancario per pilotare l’acquisizione di Credit Suisse. Lo ha annunciato il consiglio di amministrazione della banca. «Il consiglio di amministrazione di Ubs haP.Chief Executive Officer e presidente del cda del gruppo, con effetto dal 5 aprile 2023», si L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarianoGiustino : Colpo di scena! L'Alleanza popolare (#CumhurIttifaki) di #Erdogan imbarca anche l'esponente dell'Islam radicale tur… - sportli26181512 : #Governance #Notizie Colpo di scena in Ubs: Sergio Ermotti nominato AD: Colpo di scena in Ubs. Sergio Ermotti torne… - CalcioFinanza : Colpo di scena in #Ubs: Sergio #Ermotti nominato nuovo AD della banca al posto di Ralph Hamers. Ermotti ha già rico… - gianovsky : @nocciolandia Colpo di scena!! - Efisio31251859 : RT @Giancky26: Colpo di scena: #VonDerLeyen è stata completamente scagionata per il suo ruolo nei contratti #Covid firmati con #Pfizer. ht… -