Colpo alla mafia nigeriana, undici arresti a Torino

AGI - Nuovo Colpo alla mafia nigeriana a Torino nei confronti di sospettati di appartenere al gruppo criminale di stampo mafioso denominato "Eiye". I provvedimenti restrittivi, nell'ambito dell'operazione denominata "Bird man", sono stati disposti dopo lunghe e complesse indagini e hanno riguardato complessivamente 16 persone, delle quali 11 sono state rintracciate sul territorio nazionale. Impiegati complessivamente oltre 100 uomini della polizia di Stato, con l'utilizzo di Reparti di rinforzo del controllo del territorio. Oltre alla Squadra Mobile di Torino, l'attività ha coinvolto anche gli omologhi uffici delle Questure di Cuneo, Varese, Bergamo e Livorno. I provvedimenti cautelari riguarderebbero personaggi sospettati di rappresentare il vertice del livello ...

