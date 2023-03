Colonia, duro colpo dalla Fifa: mercato bloccato fino al 2024. Il motivo (Di mercoledì 29 marzo 2023) Brutte notizie per il Colonia. Come spiegato dalla Bild, il club tedesco è stato sanzionato dalla Federcalcio con un blocco del mercato... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 29 marzo 2023) Brutte notizie per il. Come spiegatoBild, il club tedesco è stato sanzionatoFedercalcio con un blocco del...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Colonia, duro colpo dalla Fifa: mercato bloccato fino al 2024. Il motivo: Brutte notizie per il Colonia. Come spieg… - cmdotcom : #Colonia, duro colpo dalla #Fifa: mercato bloccato fino al 2024. Il motivo - duro_lavoro : RT @DiegoFusaro: Difficilmente confutabile, in effetti. Washington non vuole la pace, ma il cambio di regime in Russia, acciocché Mosca div… - duro_lavoro : RT @Lollobast: Ha torto Serghei Ryabkov quando dice che l'Italia, dopo secoli di amicizia con la Russia, è deplorevole a volere la sconfitt… - duro_lavoro : RT @Gitro77: Senza sovranità monetaria siamo solo una colonia che non sa neanche dove trovare una misera manciata di miliardi. https://t.co… -