Colomba Pasquale a Roma | ecco dove comprare le migliori colombe artigianali

Leggi su funweek

(Di mercoledì 29 marzo 2023), Uova di Cioccolato, pastiere e non solo: la Pasqua è alle porte. Atra i dolci tipici pasquali troviamo la pizza ricresciuta, chiamata anche pizza dolce, un alto pane dolce profumato, atizzato con cannella e semi di anice.Ma ammettiamolo… non è Pasqua senza la. Non riusciamo proprio fare a meno del morbido dolce lievitato, con canditi e la croccante ricopertura di glassa e mandorle! Già da diversi giorni aabbiamo visto ‘svolazzare’ centinaia didi tutti i gusti all’interno dei supermercati della città. Ma per chi desidera puntare sulla qualità ed evitare di acquistare un prodotto industriale cosa deve fare? La ricetta tradizionale dellaprevede 6 semplici ingredienti: uova, farina, lievito, birra, zucchero e vaniglia ma ...