Colloquio telefonico Meloni-Zelensky

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Giorgiaha avuto un colloquicon il presidente ucraino,. Questa la nota in merito diffusa da Palazzo Chigi Il presidente del Consiglio Giorgiaha avuto uncon il presidente dell'Ucraina Volodymyrha manifestato apprezzamento per la prossima Conferenza di Roma sulla ricostruzione dell'Ucraina prevista per il 26 aprile, un'occasione importante per rafforzare i rapporti tra le imprese italiane e l'Ucraina.Dopo la visita del presidentea Kiev del 21 febbraio scorso e l'intervento nel Parlamento italiano del 21 marzo scorso alla vigilia del Consiglio europeo, il presidente ucraino ha espresso gratitudine all'Italia, ha ricordato la forte motivazione ...