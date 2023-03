Colliano | politici a giudizio per l’approvazione in ritardo del bilancio | tutti assolti

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minuti(Sa)- “Il fatto non sussiste”. Con questa motivazione, il giudice della seconda sezione penale del tribunale di Salerno, Paolo Valiante, ha assolto dall’accusa di falsità ideologica in atti pubblici per aver approvato fuori termine la ratifica di variazione didell’anno 2019 del Comune di, l’attuale sindaco della città che all’epoca dei fatti era vicesindaco, Gerardo Strollo, l’ex assessore e oggi il vicesindaco Donato Scaglione e l’assessore Mario Cavallo. I tre, erano finiti a, insieme ai componenti della precedente amministrazione comunale guidata all’epoca dei fatti, dall’ex sindaco e ingegnere Adriano Goffredo, e la responsabile dell’area finanziaria Rosa Salzano. Per Goffredo, Salzano, e altri 5 ex amministratori, per i quali i ...