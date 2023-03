Coldiretti, 84% italiani boccia cibi in provetta (Di mercoledì 29 marzo 2023) (Adnkronos) – Le ‘provette’ a tavola sono bocciate senza appelli dall’84% degli italiani, che si dichiara contrario all’idea di cibi prodotti in laboratorio – dalla carne al latte, dai formaggi al pesce – che possano sostituire quelli coltivati. E’ quanto emerge dall’indagine Coldiretti-Censis diffusa al Cibus di Parma, dopo l’approvazione del disegno di legge che pone il divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici. La scelta dell’Esecutivo – sottolinea Coldiretti – va incontro alla forte opposizione manifestata dai cittadini ai cibi artificiali, con un no preponderante per classi di età, titolo di studio, genere, area territoriale di residenza, livello di reddito. Una contrarietà evidenziata anche dal mezzo milione di firme raccolte nell’ambito ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 29 marzo 2023) (Adnkronos) – Le ‘provette’ a tavola sonote senza appelli dall’84% degli, che si dichiara contrario all’idea diprodotti in laboratorio – dalla carne al latte, dai formaggi al pesce – che possano sostituire quelli coltivati. E’ quanto emerge dall’indagine-Censis diffusa al Cibus di Parma, dopo l’approvazione del disegno di legge che pone il divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici. La scelta dell’Esecutivo – sottolinea– va incontro alla forte opposizione manifestata dai cittadini aiartificiali, con un no preponderante per classi di età, titolo di studio, genere, area territoriale di residenza, livello di reddito. Una contrarietà evidenziata anche dal mezzo milione di firme raccolte nell’ambito ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vivereitalia : Coldiretti, 84% italiani boccia cibi in provetta - fisco24_info : Carne sintetica e cibo in provetta, 8 italiani su 10 dicono no: (Adnkronos) - Il sondaggio Coldiretti-Censis: 84% c… - AgriculturaIT : #Cibosintetico. L’84% degli italiani boccia le provette a tavola - marcocarestia : RT @WineNewsIt: #Cibosintetico, il #Governo ne blocca #produzione e #vendita in #Italia. Esulta la #Coldiretti, a #Cibus2023. #Multe fino a… - WineNewsIt : #Cibosintetico, il #Governo ne blocca #produzione e #vendita in #Italia. Esulta la #Coldiretti, a #Cibus2023.… -