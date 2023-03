Codice degli appalti, polemiche dopo il via libera del Governo (Di mercoledì 29 marzo 2023) dopo che il Consiglio dei Ministri ha approvato il 28 marzo il nuovo Codice degli appalti, il presidente dell’Anac, l’autorità anti corruzione, Giuseppe Busia, mette il dito nella piaga: “Sotto i 150mila euro sì dà mano libera, è pericoloso“. La principale ‘luce’ del nuovo Codice degli appalti, sottolinea il presidente Anac, è la digitalizzazione. La quale “obbliga a trasparenza e partecipazione“. Ma la principale ‘ombra’ è che “invece sotto i 150mila euro si dà mano libera. Si dice ‘non consultate il mercato, scegliete l’impresa che volete‘. Il che vuol dire che si prenderà l’impresa più vicina, quella che conosco, non quella che si comporta meglio“. Ponteggi su palazzi per a Genova. Foto Ansa/Luca Zennaro“C’è burocrazia cattiva ma ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 29 marzo 2023)che il Consiglio dei Ministri ha approvato il 28 marzo il nuovo, il presidente dell’Anac, l’autorità anti corruzione, Giuseppe Busia, mette il dito nella piaga: “Sotto i 150mila euro sì dà mano, è pericoloso“. La principale ‘luce’ del nuovo, sottolinea il presidente Anac, è la digitalizzazione. La quale “obbliga a trasparenza e partecipazione“. Ma la principale ‘ombra’ è che “invece sotto i 150mila euro si dà mano. Si dice ‘non consultate il mercato, scegliete l’impresa che volete‘. Il che vuol dire che si prenderà l’impresa più vicina, quella che conosco, non quella che si comporta meglio“. Ponteggi su palazzi per a Genova. Foto Ansa/Luca Zennaro“C’è burocrazia cattiva ma ...

