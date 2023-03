Codice degli appalti, nomine e Pnrr. Tutte le secche in cui è immerso il governo (Di mercoledì 29 marzo 2023) Il Codice degli appalti, milestone del Pnrr Il nuovo Codice degli appalti sarà pubblicato in Gazzetta ufficiale entro dopodomani: il 31 marzo. È necessario perché si tratta di una milestone del Piano ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 29 marzo 2023) Il, milestone delIl nuovosarà pubblicato in Gazzetta ufficiale entro dopodomani: il 31 marzo. È necessario perché si tratta di una milestone del Piano ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... elenabonetti : Dalle bozze che girano sembra che il governo confermi l’esclusione della certificazione per la parità di genere dal… - matteosalvinimi : ? Dalle parole ai fatti. Come promesso, APPROVATO in Consiglio dei Ministri il nuovo Codice degli Appalti. Meno bur… - raffaellapaita : La riforma del codice degli #appalti voluta da Salvini e che si appresta ad arrivare oggi in cdm è profondamente sb… - fabiobellentani : RT @EugenioCardi: Il @sole24ore afferma che con questo nuovo codice degli appalti ben il 96% dei lavori verrà assegnato senza gara. Possiam… - valeria87957 : RT @LegaSalvini: Una spinta al Made in Italy con il nuovo Codice degli Appalti! -