Codice appalti, Salvini: "Senza gara iter più veloci". Ma le deroghe sono già in vigore da tre anni e l'80% degli affidamenti è diretto (Di mercoledì 29 marzo 2023) Addio trasparenza e concorrenza. Le deroghe alle gare introdotte al partire dal 2019 per "sbloccare i cantieri" e ulteriormente ampliate durante la pandemia non scadranno a fine giugno, come previsto, ma diventeranno strutturali. È uno dei pilastri del nuovo Codice degli appalti approvato martedì dal consiglio dei ministri. Una soluzione scelta dal Consiglio di Stato, che ha scritto il testo, ma resa ancora più dirompente dal governo Meloni che – su richiesta dell'Anci – ha deciso di consentire anche ai piccoli Comuni privi di competenze e personale di affidare in autonomia lavori fino a 500mila euro. La giustificazione, secondo la Lega, è che questo significherà "appalti più rapidi, con un risparmio di tempo". Tesi ribadita dal ministro Matteo Salvini, che oltre ad attaccare l'Anac ...

