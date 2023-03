Codice appalti, la Lega sbertuccia l’Anac: “Può dormire fra due guanciali, non ci sono ombre” (Di mercoledì 29 marzo 2023) Di fronte alle critiche dell’Anac per la formulazione del nuovo Codice degli appalti, la Lega reagisce in maniera scomposta. Un vero e proprio attacco al presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione da parte del leader Matteo Salvini, che si è autointestato la riformulazione, e di altri esponenti del Carroccio. “Il presidente dell’Anac Busia può dormire fra due guanciali. Con il Codice Salvini tagliamo sprechi e burocrazia, riapriamo i cantieri, creiamo più lavoro e facciamo ripartire il Paese”, ha tuonato Gianpiero Zinzi, capogruppo leghista in commissione Ambiente della Camera. L’affidamento diretto dei lavori sotto la soglia dei 150.000 euro, giudicato un “via libera” a “cugini” e “votanti” da Busia, era “già previsto dalla prima bozza del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 marzo 2023) Di fronte alle critiche delper la formulazione del nuovodegli, lareagisce in maniera scomposta. Un vero e proprio attacco al presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione da parte del leader Matteo Salvini, che si è autointestato la riformulazione, e di altri esponenti del Carroccio. “Il presidente delBusia puòfra due. Con ilSalvini tagliamo sprechi e burocrazia, riapriamo i cantieri, creiamo più lavoro e facciamo ripartire il Paese”, ha tuonato Gianpiero Zinzi, capogruppo leghista in commissione Ambiente della Camera. L’affidamento diretto dei lavori sotto la soglia dei 150.000 euro, giudicato un “via libera” a “cugini” e “votanti” da Busia, era “già previsto dalla prima bozza del ...

