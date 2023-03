Codice appalti | il regalo del governo | via libera agli imprenditori indagati o rinviati a giudizio E grazie a Cartabia è salvo pure chi patteggia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 29 marzo 2023), imputati, a processo o condannati conmento (anche definitivo) per bancarotte, reati tributari, societari e urbanistici, corruzioni, traffici di influenze, turbative d’asta o frodi in pubbliche forniture. Che però potranno ottenere commesse milionarie denti pubblici per le opere previste dal Pnrr, per di più quasi sempre senza gara. Ecco il ‘liberi tutti’ nel nuovoapprovato in via definitiva dal Consiglio dei ministri, modificato in più punti rispetto alla bozza di decreto delegato varata a dicembre per recepire i pareri delle Commissioni parlamentari. Un risultato che il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini rivendica, dicendo di aver “faticato” per raggiungerlo: “Nella stesura originaria, secondo il criterio di qualcuno, il ...