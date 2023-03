Codice appalti, bollette e concorrenza. Dal governo l’ultima figuraccia (Di mercoledì 29 marzo 2023) Alla fine del Consiglio dei ministri chiamato a varare provvedimenti “epocali” e cruciali per il Pnrr si presentano in conferenza stampa solo i ministri Francesco Lollobrigida (Agricoltura) e Orazio Schillaci (Salute), per rivendicare lo stop ai cibi sintetici. Nessuna traccia del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. Il vicepremier non è in conferenza stampa a spiegare le novità del Codice degli appalti varato dal Cdm, perché, fa sapere il Mit, resta a Palazzo Chigi impegnato nella cabina di regia sul Pnrr. Non si palesa neanche il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, benché sia stato dato il via libera al decreto contro il caro-bollette. E non c’è traccia di Adolfo Urso. Tanto meno della premier. L’assenza del ministro delle Imprese e del Made in Italy si spiega facile facile come anche quella degli ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 29 marzo 2023) Alla fine del Consiglio dei ministri chiamato a varare provvedimenti “epocali” e cruciali per il Pnrr si presentano in conferenza stampa solo i ministri Francesco Lollobrigida (Agricoltura) e Orazio Schillaci (Salute), per rivendicare lo stop ai cibi sintetici. Nessuna traccia del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. Il vicepremier non è in conferenza stampa a spiegare le novità deldeglivarato dal Cdm, perché, fa sapere il Mit, resta a Palazzo Chigi impegnato nella cabina di regia sul Pnrr. Non si palesa neanche il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, benché sia stato dato il via libera al decreto contro il caro-. E non c’è traccia di Adolfo Urso. Tanto meno della premier. L’assenza del ministro delle Imprese e del Made in Italy si spiega facile facile come anche quella degli ...

