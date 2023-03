Codice appalti, Anac: "Si apre a cugino o a chi mi ha votato" (Di mercoledì 29 marzo 2023) 'Soglie troppo elevate - ha quindi aggiunto Busia - per gli affidamenti diretti e le procedure negoziate rendono meno contendibili e meno controllabili gli appalti di minori dimensioni, che sono, va ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 29 marzo 2023) 'Soglie troppo elevate - ha quindi aggiunto Busia - per gli affidamenti diretti e le procedure negoziate rendono meno contendibili e meno controllabili glidi minori dimensioni, che sono, va ...

