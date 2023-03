Claudio Cecchetto furibondo con Ita Airways: “Il mio biglietto premium già pagato? Il posto non c’era più e mi hanno spostato in classe economica” (Di mercoledì 29 marzo 2023) Claudio Cecchetto non l’ha mandata certo a dire a Ita Airways, anzi. “Non fidarsi è meglio. Mai più ITA Airways”, si legge in un post con tanto di emoticon arrabiate. Cosa è accaduto? Il noto talent scout, ambasciatore degli eventi di Visit Romagna, ha raccontato la sua disavventura “aerea”: “Acquisto un biglietto premium per un volo internazionale. Arrivo tre ore prima al check-in e mi dicono che per overbooking il mio posto (già pagato) non c’è più. Da notare che per questa categoria non esiste overbooking. Il volo è pieno e mi offrono di andare in Economy rimborsandomi la differenza di prezzo“. Ancora, sempre sui disagi subiti per il viaggio (con destinazione Miami): “Cara ITA, il posto lo scelgo io, non voi, perché per un viaggio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 marzo 2023)non l’ha mandata certo a dire a Ita, anzi. “Non fidarsi è meglio. Mai più ITA”, si legge in un post con tanto di emoticon arrabiate. Cosa è accaduto? Il noto talent scout, ambasciatore degli eventi di Visit Romagna, ha raccontato la sua disavventura “aerea”: “Acquisto unper un volo internazionale. Arrivo tre ore prima al check-in e mi dicono che per overbooking il mio(già) non c’è più. Da notare che per questa categoria non esiste overbooking. Il volo è pieno e mi offrono di andare in Economy rimborsandomi la differenza di prezzo“. Ancora, sempre sui disagi subiti per il viaggio (con destinazione Miami): “Cara ITA, illo scelgo io, non voi, perché per un viaggio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FQMagazineit : Claudio Cecchetto furibondo con Ita Airways: “Il mio biglietto premium già pagato? Il posto non c’era più e mi hann… - Nonsolosuoni : ?? Nuovo Podcast! 'Sandy Marton: la pop star anni 80, lanciata da Claudio Cecchetto, ha ricordato la sua vita e gli… - corriereveneto : Claudio Cecchetto, overbooking a Miami con biglietto vip: «Mai più ITA Airways». Boom di like al post - poohglee_girl74 : E se fosse Claudio Cecchetto Ciuchino? #IlCantanteMascherato - Italia_Notizie : Tracy Spencer: «Io a 61 anni come a 24. Dell'Italia mi mancano il cibo, Gerry Scotti e Claudio Cecchetto» -