Claudia Gerini: «Le avances? Ci sono debiti che gli uomini devono pagare. Ma odio i film solo sulle donne» (Di mercoledì 29 marzo 2023) L’attrice Claudia Gerini si racconta oggi in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. Nella quale parla prima della sua carriera: «Ho fatto 86 film. Io sono Jessica, Lorenza, Maria, Giovanna. Ho recitato due settimane al Mercadante di Napoli Canzoniere italiano di Pasolini. Il primo film l’ho fatto a 16 anni, ne ho 51. “Ciao ma’” di Giandomenico Curi, di cui è cosceneggiatore Roberto D’Agostino. Nella stessa estate ho fatto “Roba da ricchi” di Sergio Corbucci. Poco dopo ho cominciato in tv “Non è la Rai”. Ma l’Italia, lo sappiamo, è un paese senza memoria, sembra sempre che non hai fatto niente». E dice di non aver mai avuto la paghetta dai suoi genitori: «Ho fatto anche diversa pubblicità, con i Baci Perugina guadagnavo bei soldini. Vengo da una famiglia umile, papà aveva un autolavaggio, in ... Leggi su open.online (Di mercoledì 29 marzo 2023) L’attricesi racconta oggi in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. Nella quale parla prima della sua carriera: «Ho fatto 86. IoJessica, Lorenza, Maria, Giovanna. Ho recitato due settimane al Mercadante di Napoli Canzoniere italiano di Pasolini. Il primol’ho fatto a 16 anni, ne ho 51. “Ciao ma’” di Giandomenico Curi, di cui è cosceneggiatore Roberto D’Agostino. Nella stessa estate ho fatto “Roba da ricchi” di Sergio Corbucci. Poco dopo ho cominciato in tv “Non è la Rai”. Ma l’Italia, lo sappiamo, è un paese senza memoria, sembra sempre che non hai fatto niente». E dice di non aver mai avuto la paghetta dai suoi genitori: «Ho fatto anche diversa pubblicità, con i Baci Perugina guadagnavo bei soldini. Vengo da una famiglia umile, papà aveva un autolavaggio, in ...

