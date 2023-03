Claudia Gerini: “Ho sofferto quando Paolo Sorrentino prese Cécil de France e non me. Mi considero una femme fatale posso fare l’operaia ma non un ruolo sexy?” (Di mercoledì 29 marzo 2023) “posso fare l’operaia ma non un ruolo sexy? Io mi considero una femme fatale, non è che lo faccio: ci sono nata!”. Parola di Claudia Gerini che, dalle pagine del Corriere della Sera, si racconta a cuore aperto, tirando le somme della sua vita privata e professionale. “Non posso guardare con seduzione un uomo, non posso mettere una calza velata se ho ancora un bel fisico?“, rivendica l’attrice sottolineando che si ritiene “una delle poche attrici che si mette in gioco. Recito, ballo, canto, faccio teatro, cambio genere. Non mi incasello. A volte mi sento showgirl prima che attrice”. Quindi, con grande sincerità e schiettezza, Claudia parla anche delle sconfitte ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 marzo 2023) “ma non un? Io miuna, non è che lo faccio: ci sono nata!”. Parola diche, dalle pagine del Corriere della Sera, si racconta a cuore aperto, tirando le somme della sua vita privata e professionale. “Nonguardare con seduzione un uomo, nonmettere una calza velata se ho ancora un bel fisico?“, rivendica l’attrice sottolineando che si ritiene “una delle poche attrici che si mette in gioco. Recito, ballo, canto, faccio teatro, cambio genere. Non mi incasello. A volte mi sento showgirl prima che attrice”. Quindi, con grande sincerità e schiettezza,parla anche delle sconfitte ...

