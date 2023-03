Claudia Gerini: “A 17 anni ho ricevuto avances spinte, ho sofferto quando Sorrentino mi scartò per The Young Pope” (Di mercoledì 29 marzo 2023) Claudia Gerini: “A 17 anni ho ricevuto avances spinte” Le molestie subite a 17 anni, la carriera, il provino andato male per Paolo Sorrentino: è una Claudia Gerini senza filtri quella che, in un’intervista al Corriere della Sera, ha ripercorso la sua carriera e la sua vita privata. L’attrice parla subito di chi la identifica nel ruolo di Jessica nel film di Carlo Verdone Viaggi di nozze: “Ho fatto 86 film. Io sono Jessica, Lorenza, Maria, Giovanna. Ho recitato due settimane al Mercadante di Napoli Canzoniere italiano di Pasolini. Il primo film l’ho fatto a 16 anni, ne ho 51. Ciao ma’ di Giandomenico Curi, di cui è cosceneggiatore Roberto D’Agostino. Nella stessa estate ho fatto Roba da ricchi di Sergio ... Leggi su tpi (Di mercoledì 29 marzo 2023): “A 17ho” Le molestie subite a 17, la carriera, il provino andato male per Paolo: è unasenza filtri quella che, in un’intervista al Corriere della Sera, ha ripercorso la sua carriera e la sua vita privata. L’attrice parla subito di chi la identifica nel ruolo di Jessica nel film di Carlo Verdone Viaggi di nozze: “Ho fatto 86 film. Io sono Jessica, Lorenza, Maria, Giovanna. Ho recitato due settimane al Mercadante di Napoli Canzoniere italiano di Pasolini. Il primo film l’ho fatto a 16, ne ho 51. Ciao ma’ di Giandomenico Curi, di cui è cosceneggiatore Roberto D’Agostino. Nella stessa estate ho fatto Roba da ricchi di Sergio ...

