Clamoroso in Nazionale, addio Mancini? Possibile ritorno in panchina (Di mercoledì 29 marzo 2023) Notizia incredibile sul futuro della panchina dell Nazionale italiana di Calcio. Stando a quanto riportato da Repubblica, Roberto Mancini potrebbe salutare gli azzurri per passare alla guida del Paris Saint Germain. Per la panchina dell'Italia si figura la possibilità di un Clamoroso ritorno: quello di Antonio Conte. Antonio Conte Nazionale italianaMancini out, Conte in? Antonio Conte da pochi giorni ha lasciato il Tottenham e diverse voci sul suo futuro si sono susseguite. L'ex allenatore di Juventus ed Inter ha già guidato la Nazionale portando sino ai quarti di finale agli Europei del 2016. Un'esperienza tutto sommato positiva quella del tecnico pugliese con la formazione azzurra.

