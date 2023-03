Citrobacter in pediatria a Verona: chiuse le indagini, sette indagati. Morirono quattro neonati e nove rimasero disabili (Di mercoledì 29 marzo 2023) chiuse le indagini preliminari della Procura della Repubblica di Verona sulle lesioni e i decessi che hanno coinvolto i neonati dell’Ospedale della donna e del bambino. La causa fu un’infezione da Citrobacter tra il 2018 e il 2020. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Mattino di Padova, le ipotesi di reato sono a vario titolo di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime in ambito sanitario. sette gli indagati. A presentare le denunce erano stati i genitori di quattro neonati morti, un centinaio di contagiati e nove rimasti disabili. In seguito a una consulenza assegnata dalla Procura tuttavia risultano essere solo due i casi per cui gli operatori sanitari sarebbero imputabili, e cioè ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 marzo 2023)lepreliminari della Procura della Repubblica disulle lesioni e i decessi che hanno coinvolto idell’Ospedale della donna e del bambino. La causa fu un’infezione datra il 2018 e il 2020. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Mattino di Padova, le ipotesi di reato sono a vario titolo di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime in ambito sanitario.gli. A presentare le denunce erano stati i genitori dimorti, un centinaio di contagiati erimasti. In seguito a una consulenza assegnata dalla Procura tuttavia risultano essere solo due i casi per cui gli operatori sanitari sarebbero imputabili, e cioè ...

