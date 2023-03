Ciriani, per il governo il dialogo sociale è molto importante (Di mercoledì 29 marzo 2023) "Il dialogo sociale per il governo è molto importante: significa riconoscere l'importanza dei corpi intermedi e dei sindacati. Non è una logica del vogliamoci bene, va tutto bene, non ci sono ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 29 marzo 2023) "Ilper il: significa riconoscere l'importanza dei corpi intermedi e dei sindacati. Non è una logica del vogliamoci bene, va tutto bene, non ci sono ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Pisello791 : RT @TravPorcaGianna: Adorabile meravigliosa donna ??FESTA DELLA DONNA 2023?? Ogni volta che una donna lotta per se stessa, lotta per tutte… - Pisello791 : RT @TravPorcaGianna: Una storia della ns Prof sulla sua città SONO LA PLASTICA DI PORDENONE Per cortesia signora GEA, può venire a prender… - Telefriuli1 : Da Pordenone, dove in piena pandemia si è già votato in Fiera e nelle palestre, potrebbe prendere il via la battagl… - FonteUfficialeA : L'appello della sexy influencer ha riscosso molto successo - mustang641 : RT @TravPorcaGianna: Una storia della ns Prof sulla sua città SONO LA PLASTICA DI PORDENONE Per cortesia signora GEA, può venire a prender… -