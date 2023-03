Cinque anni senza il Mondo, la figlia Clara: “Alzo gli occhi al cielo e sorrido perché so che non mi lascerà mai sola” (Di mercoledì 29 marzo 2023) Il 29 marzo 2018 se ne andava Emiliano Mondonico, per tutto “il Mondo”: aveva 71 anni e da tempo lottava come un guerriero, quello che è sempre stato anche in panchina, contro un tumore. Uno degli allenatori più iconici del nostro calcio, amato soprattutto a Torino e Bergamo, prima sulla panchina dell’Atalanta e poi su quella dell’AlbinoLeffe. Sulla panchina della formazione granata diede vita a una delle proteste più originali di sempre: nella fine di Coppa Uefa contro l’Ajax nel 1992, alzò al cielo una sedia per inveire contro un arbitraggio a suo giudizio troppo sfavorevole. Oggi, come sempre, lo ricorda la figlia Clara, legatissima alla figura del padre: “Da 5 anni a questa parte questo è il giorno che vorrei non esistesse… perché c’è stata una ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 29 marzo 2023) Il 29 marzo 2018 se ne andava Emilianonico, per tutto “il”: aveva 71e da tempo lottava come un guerriero, quello che è sempre stato anche in panchina, contro un tumore. Uno degli allenatori più iconici del nostro calcio, amato soprattutto a Torino e Bergamo, prima sulla panchina dell’Atalanta e poi su quella dell’AlbinoLeffe. Sulla panchina della formazione granata diede vita a una delle proteste più originali di sempre: nella fine di Coppa Uefa contro l’Ajax nel 1992, alzò aluna sedia per inveire contro un arbitraggio a suo giudizio troppo sfavorevole. Oggi, come sempre, lo ricorda la, legatissima alla figura del padre: “Da 5a questa parte questo è il giorno che vorrei non esistesse…c’è stata una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Atalanta_BC : 'Sarai per sempre il nostro Mondo' ???? Sono passati già cinque anni, ma il ricordo di di Emiliano è sempre e più ch… - ultimora_pol : Ponte sullo Stretto, Matteo #Salvini: 'Gli ingegneri dicono che ci vorrà cinque anni dall'inizio della costruzione,… - MarianoGiustino : Imam in #Turchia tiene un corso di catechismo per educare le bambine dai cinque anni in poi ai princìpi dell'#Islam… - AM_Porta : RT @MEDAMBIENTEITAL: Ancora vitalizi….. Poi non lamentiamoci se la gente non va a votare Cinque anni trascorsi con l’illusione che realment… - OstFF : RT @DetourismVenice: Il #29marzo di 507 anni fa venne istituito il #GHETTO di Venezia, su di un’isola di #Cannaregio. Primo d’Europa, il… -