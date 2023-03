Cina, Russia e Iran: il nuovo “blocco” asiatico che preoccupa gli Usa in Medio Oriente (Di mercoledì 29 marzo 2023) Il generale Michael “Erik” Kurilla, comandante di Centcom, parla chiaro: per gli Stati Uniti, quanto sta accadendo in Medio Oriente non è affatto un tema secondario per la propria sicurezza nazionale. E l’evoluzione dello scacchiere Mediorientale non può indurre a dormire sonni tranquilli: Washington, a detta del comandante che vigila sull’intera regione tra Asia e InsideOver. Leggi su it.insideover (Di mercoledì 29 marzo 2023) Il generale Michael “Erik” Kurilla, comandante di Centcom, parla chiaro: per gli Stati Uniti, quanto sta accadendo innon è affatto un tema secondario per la propria sicurezza nazionale. E l’evoluzione dello scacchiererientale non può indurre a dormire sonni tranquilli: Washington, a detta del comandante che vigila sull’intera regione tra Asia e InsideOver.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GeopoliticalCen : Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite non ha adottato la risoluzione russo-cinese sull'istituzione di una c… - davcarretta : L’Ue corteggia la Cina perché spera di disaccoppiare Xi Jinping da Vladimir Putin. Ma Xi usa la Russia per disacc… - michele_geraci : Esattamente tutti i sostenitori delle #Sanzioni, e quindi pro #Putin (cosa che, comunque, non costituisce crimine)… - andy_reds : RT @CremaschiG: I paesi occidentali impediscono che l’#ONU realizzi una inchiesta indipendente sul sabotaggio del gasdotto #NordStream come… - tremendoandre : RT @PropagandaRigh1: Russia e Cina offrono accordi di collaborazione commerciale e militare a quasi tutti i paesi africani. Gli Usa nel fr… -