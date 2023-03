Cina: no all’incontro tra lo speaker della Camera USA e il presidente di Taiwan (Di mercoledì 29 marzo 2023) La Cina dice no all’incontro tra lo speaker della Camera USA e il presidente di Taiwan. “Attaccheremo se lo speaker della Camera USA incontra il presidente di Taiwan”, ha affermato Pechino. L’avvertimento è arrivato mentre la presidente Taiwanese Tsai Ing-wen è in partenza per un viaggio in Guatemala e Belize, che la vedrà fare tappa Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 29 marzo 2023) Ladice notra loUSA e ildi. “Attaccheremo se loUSA incontra ildi”, ha affermato Pechino. L’avvertimento è arrivato mentre laese Tsai Ing-wen è in partenza per un viaggio in Guatemala e Belize, che la vedrà fare tappa

