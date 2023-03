Cina, 'contrattaccheremo se leader Taiwan fa scalo in Usa' (Di mercoledì 29 marzo 2023) La Cina "contrattaccherà con forza" se la presidente di Taiwan Tsai Ing - wen farà scalo negli Usa durante la missione in Centroamerica. Lo ha detto Zhu Fenglian, portavoce dell'Ufficio per gli affari ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 29 marzo 2023) La"contrattaccherà con forza" se la presidente diTsai Ing - wen farànegli Usa durante la missione in Centroamerica. Lo ha detto Zhu Fenglian, portavoce dell'Ufficio per gli affari ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... News24_it : Cina, 'contrattaccheremo se leader Taiwan fa scalo in Usa' - novasocialnews : Cina, 'contrattaccheremo se leader Taiwan fa scalo in Usa' - fisco24_info : Cina, 'contrattaccheremo se leader Taiwan fa scalo in Usa': Incontro con speaker Kevin McCarthy sarà 'un'altra prov… - notizienet : Presidente di Taiwan in Centroamerica con doppio transito in Usa - Cina, 'contrattaccheremo se farà scalo negli Sta… - Giacinto_Bruno : RT @SkyTG24: Taiwan, presidente Tsai Ing-wen andrà negli Usa. Cina: 'Contrattaccheremo con forza' -