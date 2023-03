Cilento | rimasto invalido dopo una caduta | condannati datori di lavoro

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Ieri, martedì 28 marzo, si è concluso il processo a carico dei due coniugi napoletani, accusati di aver provocato lesioni colpose gravissime a C.L. di Roccagloriosa, parte civile difesa dall’avv. Vincenzo Speranza. Scopriamo i dettagli.essere caduto da un albero Il danno subito consistite nella perdita dell’uso degli arti inferiori, per scoppiamento delle vertebre D9 e D10 con impegno midollare irreversibile, a causa di unada un albero, durante un interventi di potatura, nel marzo 2016. La condanna I due coniugi sono statialla pena di 8 mesi di reclusione ciascuno. Devono, inoltre, pagare le spese processuali e risarcire, per danno biologico e morale, la persona offesa. Segui ZON.IT su Google News.

