Ciclismo | Johan Museeuw | “Ho pensato al suicidio dopo la confessione di doping Qual è la differenza tra Armstrong e Virenque?”

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Ilsu strada sta vivendo uno dei momenti più belli delle ultime epoche, con le rivalità eccezionali su tutti i campi e delle corse che diventano sempre più spettacolari. Si continua però a guardare alle ombre del passato, a delle ere veramente nere per questa disciplina. Sulle pagine della rivista Humo ladi, campione del mondo 1996, che anni fa ha ammesso di essersi dopato: “quellahoal. Ero nella mia automobile, parcheggiata di fianco a un canale e mi dicevo ‘Ne ho abbastanza, ora mi butto’. Una voce dentro di me però mi diceva di non farlo e le ho dato retta. Ma quello rimane il capitolo più duro di tutta la mia vita. Una volta confessato, mi sono sentito sul fondo della buca. Ero ...

Il ciclismo su strada sta vivendo uno dei momenti più belli ... Sulle pagine della rivista Humo la confessione di Johan Museeuw, campione del mondo 1996, che anni fa ha ammesso di essersi dopato: ...Nel 2007 Johan Museuuw, tre Fiandre e tre Roubaix vinti in carriera, oltre al Mondiale 1996, confessò pubblicamente di aver fatto uso di sostanze dopanti nella stagione 2003, la penultima della sua lu ...