Ciclismo | Filippo Ganna | “Ho solo la Parigi-Roubaix in testa”

(Di mercoledì 29 marzo 2023)ha le idee chiare in. Il corridore della INEOS – Grenadiers, dopo il secondo posto alla Milano-Sanremo, sembrava aver subito una frenata alle sue ambizioni dopo la caduta alla Gand-Wevelgem. Nulla di tutto ciò. Il verbanese, alla partenza della corsa “Attraverso le Fiandre” di oggi, ha rilasciato queste dichiarazioni all’inviato della Gazzetta dello Sport: “Sto bene, sono tranquillo. Ho unobiettivo ined è la. Nelle corse di avvicinamento voglio fare il meglio possibile, ma è il 9 aprile il giorno che aspetto“. L’ex campione del mondo a cronometro ha detto di essersi ripreso dalla caduta: “Ho fatto dei trattamenti fisioterapici e va molto meglio. Mi sono allenato senza problemi. Certo, in gara la spinta cambia notevolmente rispetto ...

Corsa importante per la Ineos Grenadiers, che schiera Ganna e Thomas Pidcock. L'italiano dopo il secondo posto alla Sanremo ha ottenuto un bel decimo posto ad Harelbeke, mentre è caduto e si ...

Filippo Ganna ha le idee chiare in testa. Il corridore della INEOS – Grenadiers, dopo il secondo posto alla Milano-Sanremo, sembrava aver subito una frenata alle sue ambizioni dopo la caduta alla Gand ...