Ciclismo, Attraverso le Fiandre 2023 oggi in tv: orari e diretta streaming (Di mercoledì 29 marzo 2023) Va in scena oggi l’edizione 2023 della Attraverso le Fiandre, nota anche come Dwars door Vlaanderen. Grande attesa per un appuntamento che anticipa solo di qualche giorno il Giro delle Fiandre, seconda Monumento della stagione. I 185,6 chilometri da Roeselare a Waregem rappresentano quindi un ottimo test per tutti coloro che domenica cercheranno di essere protagonisti alla “Ronde”. Alaphilippe, Pidcock, Laporte e Bettiol sono solo alcuni dei grandi nomi attesi nella corsa belga. Di seguito tutte le informazioni per seguire la Attraverso le Fiandre 2023 in tempo reale. SEGUI LA diretta orari, TV E streaming – La partenza dal chilometro zero, dopo la fase di trasferimento, è prevista per le ore 12:05 ... Leggi su sportface (Di mercoledì 29 marzo 2023) Va in scenal’edizionedellale, nota anche come Dwars door Vlaanderen. Grande attesa per un appuntamento che anticipa solo di qualche giorno il Giro delle, seconda Monumento della stagione. I 185,6 chilometri da Roeselare a Waregem rappresentano quindi un ottimo test per tutti coloro che domenica cercheranno di essere protagonisti alla “Ronde”. Alaphilippe, Pidcock, Laporte e Bettiol sono solo alcuni dei grandi nomi attesi nella corsa belga. Di seguito tutte le informazioni per seguire lalein tempo reale. SEGUI LA, TV E– La partenza dal chilometro zero, dopo la fase di trasferimento, è prevista per le ore 12:05 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... VillageGreen967 : @SCUtweet la De Stefano é una grandissima professionista. L'ho seguita per anni nel ciclismo e l'ho vista intervist… - F1RaiContext : @cirubit Anni, anni e anni di pre-eventi sportivi condotti da lui. Non solo la Formula 1, ma il calcio, il ciclismo… - ILENIALazzaro : RT @Lucianone73: #eurosportciclismo comunque il ciclismo,anche femminile,visto dal vero come al trofeo Binda,è difficile riconoscere le rag… - Lucianone73 : #eurosportciclismo comunque il ciclismo,anche femminile,visto dal vero come al trofeo Binda,è difficile riconoscere… -