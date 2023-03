Ciclismo | Attraverso le Fiandre 2023 | data | orari | diretta tv e streaming

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Mercoledì 29 marzo è il giorno dellale, nota in patria con il nome di Dwars door Vlaanderen. La corsa belga, con i suoi 185,6 chilometri da Roeselare a Waregem, rappresenta l’ultimo antipasto prima del Giro dellein programma quattro giorni dopo. Undici muri e otto settori in pavè caratterizzano questo appuntamento, che lo scorso anno vide la vittoria di Mathieu Van der Poel. Il campione uscente non sarà della partita, ma non mancano comunque i big all’interno della startlist. Da Alaphilippe a Pidcock e Pedersen passando per Bettiol, Vanmarcke e Van Baarle senza dimenticare tutti i velocisti che vorranno provare a giocarsi le proprie carte., TV E– I corridori prenderanno il via dal chilometro zero alle ore 12:05, con l’arrivo a Waregem ...

La diretta scritta delle Attraverso le Fiandre 2023, corsa belga conosciuta in patria ma non solo come Dwars door Vlaanderen. A quattro giorni dal Giro delle Fiandre, ecco un appuntamento spettacolare tra muri e settori in pavè.

ATTRAVERSO LE FIANDRE - C'è anche Filippo Ganna in questa gara di preparazione per il Fiandre, anche se il corridore verbanese - in realtà - è concentrato solo sulla Parigi-Roubaix dove sarà il ...Senza i tre tenori del ciclismo mondiale, la gara sarà sicuramente più aperta ... Julian Alaphilippe è ancora alla ricerca delle sue gambe migliori e proprio con Attraverso le Fiande, potrebbe salvare ...