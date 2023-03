Cibi sintetici, stop del governo italiano: cosa sono e cosa prevede la legge (Di mercoledì 29 marzo 2023) L’Italia dichiara guerra al cibo sintetico con un disegno di legge che prevede sanzioni fino a 60mila euro per chi trasgredisce. Ma cosa sono gli alimenti cell-based? Gli Stati Uniti e Singapore li hanno autorizzati, ma non mancano ombre come sottolineano anche grandi chef italiani Leggi su corriere (Di mercoledì 29 marzo 2023) L’Italia dichiara guerra al cibo sintetico con un disegno dichesanzioni fino a 60mila euro per chi trasgredisce. Magli alimenti cell-based? Gli Stati Uniti e Singapore li hanno autorizzati, ma non mancano ombre come sottolineano anche grandi chef italiani

