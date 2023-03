Choc a Roma | mamma e figlio trovati morti in casa | ipotesi omicidio suicidio

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Tragedia questa mattina a, poco prima delle 11. Prima la segnalazione per quel cattivo odore che proveniva da un appartamento, poi la triste e macabra scoperta: in, in via del Labaro, sono statidue cadaveri.erano lì, in quell’abitazione, ormai senza vita.in via del Labaro aQuesta mattina, intorno alle 10.45, gli agenti di Polizia con le volanti sono intervenuti in via del Labaro, in un appartamento. La segnalazione parlava di ‘cattivo odore provenire da quella‘. Ma mai nessuno, forse, si sarebbe immaginato di trovarsi di fronte a quella terribile scena. Una volta dentro l’abitazione, infatti, i poliziotti hanno constatato la ...