Chiesa titolare con il Verona? Ecco cosa farà la Juventus (Di mercoledì 29 marzo 2023) La stagione di Chiesa, fino a questo momento, è stata decisamente tormentata; l'esterno, però, sembra pronto per il rientro in campo. L'infortunio subito, a gennaio 2022 nel match in casa della Roma, non sembra essere stato smaltito del tutto. Chiesa, dopo essere tornato a disposizione della Juventus, sta faticando a tornare quel giocatore che tutti conosciamo. Contro l'Inter è stato sostituito dopo neanche venti minuti dal suo ingresso in campo; una situazione decisamente complesso sia per la Juventus ma soprattutto per il ragazzo. Chiesa (LaPresse)Non deve essere facile non riuscire a ritrovare la serenità fisica per poter dare un contributo maggiore alla sua squadra. La sosta per le nazionali, da questo punto di vista, ha sicuramente aiutato nonostante Chiesa non si sia potuto ...

