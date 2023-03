Chiara Ferragni a Sanremo 2024 per tutte e cinque le serate?

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 361_magazine : Sanremo 2024, Amadeus ha deciso di richiamare al festival della canzone italiana l’imprenditrice digitale, Chiara F… - GLidivi : @Olasz_Baromfi @repubblica Tu credi che quelli hanno fatto partire il coro perché conoscono la Meloni? A 7 anni? Pr… - StraNotizie : Amadeus richiama Chiara Ferragni per Sanremo 2024: “Per tutte le 5 serate” - RollingStoneita : Chiara Ferragni tornerà a Sanremo 2024? #pensatilibera - IsaeChia : #Sanremo2024, Chiara Ferragni al fianco di Amadeus per tutte e 5 le serate? L’indiscrezione Ecco quale sarebbe sta… -

Amadeus (ri)vuole. Il conduttore e direttore artistico di Sanremo l'anno prossimo taglierà il traguardo del "pokerissimo" al timone del quinto Festival consecutivo e per l'occasione avrebbe ...Fabrizio Corona , per esempio, giorni fa ha parlato di una presunta relazione segreta tra Fedez e Luis Sal :ha messo Fedez davanti a un bivio: o lei o Luis Sal. Il rapper ha scelto ...Ma pare che, dopo averla ritrovata per una cena a Milano nei giorni scorsi ( qui le foto dal profilo Instagram di Amadeus), il conduttore di Sanremo abbia proposto adi affiancarlo ...

Nella giornata di ieri, 27 Marzo, Chiara Ferragni e Chiara Biasi sono state vittime di uno spiacevole inconveniente. Le due sono partite con alcuni amici verso l'aeroporto di Johannesburg, la città ...Chiara Ferragni è volata in Sudafrica per fare un safari con amici e colleghi. Sebbene il suo bagaglio sia stato smarrito, è riuscita lo stesso ad apparire trendy con un look causal e “wild”. Chiara ...