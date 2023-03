Chiara Ferragni a Sanremo 2024? La proposta folle di Amadeus già rifiutata (Di mercoledì 29 marzo 2023) Milioni di follower in tutto il mondo che alzerebbero gli ascolti del Festival. Ci sarà Chiara Ferragni a Sanremo 2024? Il conduttore e direttore artistico della kermesse canora ha già avanzato una proposta, che però Chiara avrebbe già rifiutato. E per fortuna! Dal settimanale Chi, in edicola questa settimana, si legge della volontà di Amadeus di accogliere di nuovo all’Ariston l’influencer ed imprenditrice digitale, anche moglie di Fedez e madre di Vittoria e Leone. “Amadeus corteggia Chiara Ferragni”, si legge tra le Chicche di Gossip e i due sarebbero già stati a cena insieme per discutere degli eventuali dettagli sulla partecipazione di Chiara Ferragni a ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 29 marzo 2023) Milioni di follower in tutto il mondo che alzerebbero gli ascolti del Festival. Ci sarà? Il conduttore e direttore artistico della kermesse canora ha già avanzato una, che peròavrebbe già rifiutato. E per fortuna! Dal settimanale Chi, in edicola questa settimana, si legge della volontà didi accogliere di nuovo all’Ariston l’influencer ed imprenditrice digitale, anche moglie di Fedez e madre di Vittoria e Leone. “corteggia”, si legge tra le Chicche di Gossip e i due sarebbero già stati a cena insieme per discutere degli eventuali dettagli sulla partecipazione dia ...

