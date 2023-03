Chi l’ha visto, stasera su Rai 3: anticipazioni dei casi del 29 Marzo 2023 (Di mercoledì 29 marzo 2023) stasera su Rai 3 alle 21:20 torna Chi l'ha visto? con le ultime novità sul caso della cantante rock Greta stasera su Rai3 alle 21:20 nuovo appuntamento con Chi l'ha visto?. Il programma condotto da Federica Sciarelli torna ad occuparsi del caso di Greta Spreafico, la cantante rock sparita ad Elba. Il programma, inoltre, si focalizzerà anche sugli ultimi sviluppi della storia di Raffaele, l'accumulatore seriale. Greta Spreafico Greta Spreafico 53 anni, è scomparsa dal 4 giugno 2022. Originaria di Erba, viveva da qualche tempo a Porto Tolle, dove era andata per vendere la casa ereditata dal nonno. Il primo a segnalare l'assenza della donna è stato il fidanzato residente in Svizzera. Nei giorni scorsi la procura ha avviato un'inchiesta … Leggi su movieplayer (Di mercoledì 29 marzo 2023)su Rai 3 alle 21:20 torna Chi l'ha? con le ultime novità sul caso della cantante rock Gretasu Rai3 alle 21:20 nuovo appuntamento con Chi l'ha?. Il programma condotto da Federica Sciarelli torna ad occuparsi del caso di Greta Spreafico, la cantante rock sparita ad Elba. Il programma, inoltre, si focalizzerà anche sugli ultimi sviluppi della storia di Raffaele, l'accumulatore seriale. Greta Spreafico Greta Spreafico 53 anni, è scomparsa dal 4 giugno 2022. Originaria di Erba, viveva da qualche tempo a Porto Tolle, dove era andata per vendere la casa ereditata dal nonno. Il primo a segnalare l'assenza della donna è stato il fidanzato residente in Svizzera. Nei giorni scorsi la procura ha avviato un'inchiesta …

