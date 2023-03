Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 29 marzo 2023 su Rai 3 (Di mercoledì 29 marzo 2023) Questa sera – mercoledì 29 marzo 2023 – va in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, in onda dalle ore 21,20. Che fine ha fatto Greta, la cantante rock originaria di Erba (Como) scomparsa il 4 giugno da Porto Tolle (Rovigo) dove era andata per vendere la casa ereditata dal nonno? Nei giorni scorsi la procura ha avviato un’inchiesta per omicidio e ha indagato una persona. Se ne parla nella puntata di Chi l’ha visto? di questa sera. Nel programma, condotto da Federica Sciarelli, anche la storia di Raffaele, l’accumulatore seriale scomparso e ritrovato sotto un cumulo di rifiuti all’interno della sua camera da letto. E come sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le ... Leggi su tpi (Di mercoledì 29 marzo 2023) Questa sera – mercoledì 29– va in onda una nuovadi Chi?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, in onda dalle ore 21,20. Che fine ha fatto Greta, la cantante rock originaria di Erba (Como) scomparsa il 4 giugno da Porto Tolle (Rovigo) dove era andata per vendere la casa ereditata dal nonno? Nei giorni scorsi la procura ha avviato un’inchiesta per omicidio e ha indagato una persona. Se ne parla nelladi Chi? di questa sera. Nel programma, condotto da Federica Sciarelli, anche la storia di Raffaele, l’accumulatore seriale scomparso e ritrovato sotto un cumulo di rifiuti all’internosua camera da letto. E come sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le ...

