(Di mercoledì 29 marzo 2023) Il capogruppo azzurro in Comune, Alessandro De Chirico: "Spariti in Zona 1. Ma 4 consiglieri eletti grazie al simbolo"

"Chi lascia Forza Italia deve dimettersi. Sullo stadio Sala rischia" ilGiornale.it

«Cambiare idea è legittimo ma chi aderisce a un altro partito dovrebbe ricordarsi ... ndr.). Eletti col simbolo di Fi e il nome Berlusconi Presidente scritto ben chiaro. Lascino il posto ai primi dei ...