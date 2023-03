Chi era Francesco Baracca, lo storico aviatore raccontato in I cacciatori del cielo (Di mercoledì 29 marzo 2023) , la docu-fiction con Beppe Fiorello su Rai 1? Francesco Baracca è stato un grande aviatore italiano. Nato il 9 maggio del 1888, si distinse per le sue gesta eroiche in seno all’Aeronautica Militare. Fu promosso per merito, prima capitano e poi maggiore. Assunse il comando della 91° Squadriglia denominata “Squadriglia d’Assi” con cui vinse ben 34 combattimenti contro gli aerei nemici, diventando un eroe nazionale. Il suo soprannome era “l’Asso degli assi”, e deriva proprio dal primato da lui stabilito di maggior numero di vittorie aeree tra i piloti italiani della Grande Guerra. Morì a 30 anni il 19 giugno del 1918 nel corso di una missione sul Montello e tutto il Paese rimase sconvolto da quella perdita. Dello storico personaggio ha parlato anche Giuseppe Fiorello che lo interpreta nella fiction I ... Leggi su tpi (Di mercoledì 29 marzo 2023) , la docu-fiction con Beppe Fiorello su Rai 1?è stato un grandeitaliano. Nato il 9 maggio del 1888, si distinse per le sue gesta eroiche in seno all’Aeronautica Militare. Fu promosso per merito, prima capitano e poi maggiore. Assunse il comando della 91° Squadriglia denominata “Squadriglia d’Assi” con cui vinse ben 34 combattimenti contro gli aerei nemici, diventando un eroe nazionale. Il suo soprannome era “l’Asso degli assi”, e deriva proprio dal primato da lui stabilito di maggior numero di vittorie aeree tra i piloti italiani della Grande Guerra. Morì a 30 anni il 19 giugno del 1918 nel corso di una missione sul Montello e tutto il Paese rimase sconvolto da quella perdita. Dellopersonaggio ha parlato anche Giuseppe Fiorello che lo interpreta nella fiction I ...

