Chi è Pietro Delle Piane, il fidanzato di Antonella Elia ospite a Oggi è un altro giorno (Di mercoledì 29 marzo 2023) : Temptation Island, figlio, età, attore, carriera, film Pietro Delle Piane è il compagno e fidanzato di Antonella Elia, ospite di Oggi è un altro giorno su Rai 1. I due dovrebbero sposarsi nel corso di quest'anno. Anche se la loro storia d'amore è stata sin da subito parecchio tormentata. Si tratta di un popolare attore italiano. Classe 1974 è nato a Cosenza. È laureato in giurisprudenza presso l'Università degli Studi Magna Grecia di Catanzaro e poi si è trasferito a Roma per seguire la sua più grande passione, la recitazione. Ha frequentato nella capitale la scuola di recitazione e dizione diretta proprio da Fioretta Mari. Ha debuttato poi in diversi teatri italiani ed entrato nel cast di diversi film e anche ...

