Che nostalgia per la Napoli intellettuale del primo scudetto | così distante dai luoghi comuni

Carissimi del Napolista vi leggo sempre con piacere, ma per la prima volta vi scrivo io. Sono Marcello, ho 30 anni, vivo felice nella mia Napoli e come (quasi) tutti in città aspetto con emozione il terzo scudetto per la città, ma il primo della mia generazione. Ho rivisto, in questi giorni di commozione per la morte di Mina', la festa del primo scudetto da lui condotta sulla Rai. Inizialmente, mi sono emozionato immaginando quello che potrà essere la nostra di festa, dopo tanti anni di attesa. Successivamente è sopraggiunta in me una inattesa voglia di confronto (stranamente sincera visto che in me in questo periodo prevale solo una pazza euforia) tra la città che festeggiava il primo scudetto e quella di oggi. Mi è quindi venuta una strana sensazione ...

