Che hai fatto dei tuoi fratelli?

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Sarebbe banalizzante definire il romanzo di Claude Arnaud, , tradotto brillantemente per Bompiani da Daniela Bargiarelli, come biografico. Certamente la biografia rappresenta l’ossatura del testo di Arnaud, ma risulta rappresentativa del senso del romanzo nella misura in cui diviene la miccia di una narrazione intensa e generazionale, capace di rivelare il sentimento di un tempo che ancora oggi divide e genera amare nostalgie. Il Sessantotto francese porta infatti dentro di sé prima ancora che un irriducibile pensiero di rivoluzione della società, la necessità di rivelare un’efficacia del pensiero Non è semplicemente un assalto al cielo, ma il tentativo di portare il cielo nelle strade. Tentativo che naufragherà rivelando più che l’inadempienza dei suoi interpreti, la fragilità di una cultura che aveva ancora nelle sue tasche un impianto arcaico e tutto sommato condiviso con il potere ...