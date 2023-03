Che fine ha fatto Luis Sal? Fedez solo a “Muschio Selvaggio” (Di mercoledì 29 marzo 2023) Personaggi tv. Che fine ha fatto Luis Sal? Il creator di video è risultato assente per la seconda volta consecutiva da Muschio Selvaggio, il podcast che conduce insieme all’amico Fedez. Eh già, ai più non è sfuggito che il rapper milanese abbia condotto il programma in solitaria. leggi anche: “Fedez ha avuto una relazione con il famoso vip”, spunta indiscrezione “bomba” leggi anche: Fedez, la terribile rivelazione del medico: cosa sta succedendo Durante l’ultima puntata Fedez ha condotto da solo “Muschio Selvaggio”, intervistando Rovazzi, dopo anni di silenzio per via di un litigio che li aveva costretti ad interrompere i rapporti. Anche la volta ... Leggi su tvzap (Di mercoledì 29 marzo 2023) Personaggi tv. Cheha? Il creator di video è risultato assente per la seconda volta consecutiva da, il podcast che conduce insieme all’amico. Eh già, ai più non è sfuggito che il rapper milanese abbia condotto il programma in solitaria. leggi anche: “ha avuto una relazione con il famoso vip”, spunta indiscrezione “bomba” leggi anche:, la terribile rivelazione del medico: cosa sta succedendo Durante l’ultima puntataha condotto da”, intervistando Rovazzi, dopo anni di silenzio per via di un litigio che li aveva costretti ad interrompere i rapporti. Anche la volta ...

