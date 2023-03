Che cosa è successo dentro il camerino | Belve | la rivelazione-terremoto

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Heather Parisi rompe il silenzio. La cantante torna a parlare di quanto accaduto durante la registrazione di, programma condotto da Francesca Fagnani in onda su Rai 2. Qui, stando a quanto rivelato da Lucio Presta, la Parisi sarebbe stata raggiunta da un Ufficiale Giudiziario. Il motivo? Un risarcimento che la ballerina avrebbe dovuto all'agente dopo una condanna per diffamazione. E così, a settimane di distanza, anche la Parisi dice la sua: "Ho assistito sgomenta al linciaggio mediatico di chi usa la Tv pubblica e i media per vendette personali.avrei mai fatto di così terribile da meritare questo trattamento? La sentenza 7746/2022 del Tribunale di Roma ha stabilito che ho pubblicato la foto della compianta mia migliore amica, abbracciata a me, 'senza il consenso scritto da parte degli eredi'", premette per poi spiegare in un lungo post ...