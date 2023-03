Charlotte Flair: “Voglio essere ricordata come una delle più grandi di tutti i tempi (GOAT)” (Di mercoledì 29 marzo 2023) Da quando Charlotte Flair è tornata in WWE, ha mantenuto la sua leadership nella divisione femminile, nonostante i grandi cambiamenti avvenuti dietro le quinte durante la sua assenza. La sua carriera nel wrestling professionistico è stata a dir poco straordinaria. Ha compiuto imprese che molti lottatori di sesso maschile non hanno ancora raggiunto e si è affermata come una delle più forti di tutti i tempi. Tuttavia, la Flair non vuole che la sua eredità sia limitata al suo sesso. Intervenendo a NBC Sports, Charlotte Flair ha chiarito che, dopo il ritiro, vuole essere ricordata come una delle più grandi lottatrici di ... Leggi su zonawrestling (Di mercoledì 29 marzo 2023) Da quandoè tornata in WWE, ha mantenuto la sua leadership nella divisione femminile, nonostante icambiamenti avvenuti dietro le quinte durante la sua assenza. La sua carriera nel wrestling professionistico è stata a dir poco straordinaria. Ha compiuto imprese che molti lottatori di sesso maschile non hanno ancora raggiunto e si è affermataunapiù forti di. Tuttavia, lanon vuole che la sua eredità sia limitata al suo sesso. Intervenendo a NBC Sports,ha chiarito che, dopo il ritiro, vuoleunapiùlottatrici di ...

