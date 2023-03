Champions femminile | Barcellona-Roma 5-1 | tripudio blaugrana!

Leggi su 11contro11

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Ilvola in semifinale ditravolgendo laal “Camp Nou” con un sonoro 5-1. Le due squadre giungono a questa sfida davanti ad una favolosa cornice di pubblico con un carico di esperienze maturate all’andata. Le catalane premono sull’acceleratore e mostrano tutta la loro forza segnando una manita in poco più di 50 minuti. Le giallorosse, invece, non impiegano un’ora per affacciarsi dalle parti dell’area avversaria, ma vengono comunque travolte dall’uragano blaugrana. Riviviamo insieme la difficile serata della squadra di Spugna, il cui sogno europeo è infranto, ma ha lo stesso gettato un primo importante seme da cui, si spera, nascano frutti saporiti prossimamente. Ecco dunque il nostro racconto della sfida tra...