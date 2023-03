Champions donne: la Roma sconfitta 5 - 1, Barcellona in semifinale (Di mercoledì 29 marzo 2023) La Roma è stata eliminata dalla Champions League femminile dopo essere stata sconfitta 5 - 1 al Camp Nou dal Barcellona nella gara di ritorno dei quarti di finale. All'andata, all'Olimpico, le ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 29 marzo 2023) Laè stata eliminata dallaLeague femminile dopo essere stata5 - 1 al Camp Nou dalnella gara di ritorno dei quarti di finale. All'andata, all'Olimpico, le ...

Champions donne: la Roma sconfitta 5 - 1, Barcellona in semifinale La Roma è stata eliminata dalla Champions League femminile dopo essere stata sconfitta 5 - 1 al Camp Nou dal Barcellona nella gara di ritorno dei quarti di finale. All'andata, all'Olimpico, le blaugrana si erano già imposte per 1 - ...

Champions Femminile, Roma asfaltata: vince il Barcellona 5-1 Sugli spalti ci sono 50mila persone: e qui purtroppo è l'assoluta normalità per una partita di Champions League. Barcellona, primo tempo esplosivo Al Barcellona riesce tutto quello che nella gara ...