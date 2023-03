Cerca di fermare tre ragazzi che fanno pipì di fronte all’albergo | portiere di notte massacrato di botte

Leggi su tpi

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Stava per finire il turno alle 5.30 di, quando ha visto treorinare diin cui lavora. Dopo averto di allontanarli, è stato spinto a terra e preso ripetutamente a calci in faccia. È quanto accaduto ad Alessio Wang,didi un albergo di Marghera. Oltre al 31enne, finito in ospedale con un trauma cranico e fratture al volto, i tre hanno anche colpito la madre Jin Huifer, proprietaria dell’albergo da quasi 20 anni, a cui hanno fratturato un braccio. Picchiati anche alcuni clienti che stavano scendendo per la colazione. L’arrivo di altri clienti ha infine convinto i tre, di età compresa tra i 20 e i 30 anni, a salire in macchina e fuggire. “Quando ho visto mio fratello questa mattina era ancora dentro l’ambulanza con il ...