C' era una volta aHollywood | Donnie Yen | Quentin Tarantino ha preso in giro Bruce Lee | era cartoonesco

C'era una volta a...Hollywood, Donnie Yen: "Quentin Tarantino ha preso in giro Bruce Lee, era cartoonesco"

Il noto attore cinese, tra i massimi esponenti del cinema marziale mondiale, ha fortemente criticato la messa in scena del personaggio di Bruce Lee in C'era una volta a...Hollywood. Sin dalla sua uscita nelle sale, avvenuta nel 2019, sono state molteplici le critiche nei confronti di Quentin Tarantino per la bizzarra rappresentazione di Bruce Lee in C'era una volta a...Hollywood. Sulla questione è intervenuto di recente anche Donnie Yen, grande protagonista di John Wick 4, criticando aspramente quanto fatto da Tarantino. "Tutti hanno diritto alle proprie opinioni. Quentin Tarantino è un regista di fama mondiale e ha diritto a pensare come meglio crede, ma anche io posso avere la mia opinione. Per me era evidente di come ...

