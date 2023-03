C’è un grosso incendio in un’azienda chimica in provincia di Novara (Di mercoledì 29 marzo 2023) Il fumo è visibile da decine di chilometri di distanza: ai cittadini è stato consigliato di rimanere in casa con le finestre chiuse Leggi su ilpost (Di mercoledì 29 marzo 2023) Il fumo è visibile da decine di chilometri di distanza: ai cittadini è stato consigliato di rimanere in casa con le finestre chiuse

Incendio Novara, brucia un'azienda chimica: fumo nero e maleodorante in cielo Incendio a Novara, in fiamma un'azienda chimica: la colonna di fumo è arrivata fino al Milanese Fuoco e fiamme alle porte di Novara: questa mattina un grosso incendio è scoppiato nel comune di San Pietro Mosezzo. A bruciare è la Kemi srl , un'azienda che produce vernici, coloranti industriali e solventi. Un'altissima colonna di fumo nero e ...